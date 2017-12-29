Иран готов ответить на агрессию врагов Исламской революции

Тегеран, , 05:33 — REGNUM Враждебные действия в адрес Тегерана со стороны Вашингтона всегда будут терпеть неудачу. Иран может существовать независимо, не угнетая другие страны, заявил второй Высший руководитель Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи на заседании Координационного совета исламской пропаганды, сообщает агентство Tehran Times.

Встреча, на которой выступил Хаменеи, была приурочена к сороковой годовщине Исламской революции. Духовный лидер отметил, что Запад не может смириться с результатами Исламской революции, поскольку она подорвала взгляд на структуру власти и расклад сил.

«Иран доказал, что страна, может существовать, не угнетая и не будучи угнетенной», — сказал Хаменеи.

В своей речи иранский деятель подчеркнул, что открытые войны менее опасны, чем современная война с использованием пропаганды и экономической агрессии.

«Враги продолжают их враждебные действия в настоящее время, — заявил Хаменеи. — В каждом эпизоде этой пропагандистской, экономической, культурной войны и войны спецслужб очень важно просчитать следующий шаг врага, чтобы отреагировать превентивными защитными мерами или атакой».

Аятолла считает, что западные попытки дестабилизировать обстановку в Иране потерпели крах.

Напомним, противостоящие Вашингтона и Тегерана обострилось с приходом к власти в Вашингтоне 45-го президента Дональда Трампа, неоднократно называвшего Иран «террористическим государством». 20 декабря он заявил, что Белый дом прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые «неправильно» голосуют в Организации объединенных наций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, заявил, что международное сообщество голосованием в Генассамблее ООН (по резолюции о статусе Иерусалима) ответило на «бандитское запугивание» Вашингтона.

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