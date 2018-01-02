Протесты в Иране: погибли не менее 18 человек

Тегеран, , 01:50 — REGNUM Жертвами протестов в Иране стали не менее 18 человек, со ссылкой на th1an1‏ передает РЕН ТВ.

Уточняется, что число раненых составило порядка трех сотен. Арестовано свыше 700 человек.

Напомним, 31 декабря в Иране начались антиправительственные протесты, связанные с недовольством ростом цен на продукты питания.

Протест социальный перешел в политический, став крупнейшим со времени акций, связанных с недовольством итогами президентских выборов 2009 года (был избран Махмуд Ахмадинежад).

Полиция жестко подавила протесты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2018 года жертвами стали 12 человек.

Комментируя происходящее в Иране, американский президент Дональд Трамп выразил поддержку антиправительственных выступлений.

«Люди, в конце концов, начинают понимать, что у них крадут их деньги и богатства и тратят их на терроризм, — написал Трамп. — Похоже, они больше не будут терпеть. США внимательно следят за нарушениями прав человека!»

Отметим, что Трамп с первых дней своего президентства обвиняет Тегеран в поощрении терроризма и называет Иран «террористическим государством».

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