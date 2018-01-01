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Путин ужесточил наказание за сбыт наркотиков в воинских частях

Политика

«Федеральным законом статья 2281 УК РФ (...) дополняется новым квалифицирующим признаком»

Путин ужесточил наказание за сбыт наркотиков в воинских частях
Иллюстрация: Минобороны России

Москва, 1 января 2018, 21:30 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории воинских частей (ВЧ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Федеральным законом статья 2281 УК РФ (…) дополняется новым квалифицирующим признаком, в соответствии с которым предусматривается повышенная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории ВЧ», — говорится в сообщении.

Так, согласно новому закону, сбыт наркотиков в ВЧ будет караться сроком заключения от 5 до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними

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