Путин повысил зарплаты генпрокурору и главе СКР

Москва, , 21:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты председателю Следственного комитета России (СКР) и генпрокурору России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, денежное вознаграждение председателя СКР и генерального прокурора будет увеличено в 1,04 раза, или на 4%.

Документы вступают в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

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