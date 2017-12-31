Понедельник, 1 Января 2018 года
09:30:21 МСК

Путин повысил зарплаты генпрокурору и главе СКР

Политика

Денежное вознаграждение председателя СКР и генерального прокурора будет увеличено в 1,04 раза

Москва, 31 декабря 2017, 21:22 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты председателю Следственного комитета России (СКР) и генпрокурору России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, денежное вознаграждение председателя СКР и генерального прокурора будет увеличено в 1,04 раза, или на 4%.

Документы вступают в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

Читайте также: Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

А также: Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение зарплаты государственным служащим
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить