Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

Москва, , 19:57 — REGNUM Закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о минировании увеличат до 10 лет (ранее максимальное наказание составляло 5 лет тюрьмы).

Такое наказание грозит тем хулиганам, сообщение которых привели к смерти человека или к иным тяжким последствиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года в Российской Федерации была отмечена резкая активизация «телефонных террористов». За это время в разных регионах страны злоумышленниками были «заминированы» более 3 тыс. зданий и учреждений. Были эвакуированы около 2,5 млн человек.

Читайте также: Госдума приняла закон о сроке до 10 лет за телефонный терроризм

А также: Предновогодняя волна телефонного терроризма добралась до Ростова-на-Дону