Трамп считает, что в Иране настало время для перемен

Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Время для перемен настало в Иране, где не утихают уличные акции протеста. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с администрацией Обамы (Барак Обама), — написал глава Белого дома. — Великий иранский народ страдает от репрессий в течение многих лет. Они нуждаются в еде и свободе».

Трамп также считает, что наряду с «нарушением прав человека» в Иране также разграблено «материальное благо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Иране начались 28 декабря 2017 г, первые волнения случились в городе Мешхед.

По последним данным, в результате столкновений митингующих с полицией погибли уже 12 человек.

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