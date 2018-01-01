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США поддержали протестующих в Иране

Политика

Некоторые сенаторы считают, что необходимо переходить от слов к действиям

США поддержали протестующих в Иране
Phillip Maiwald (Nikopol)
Рисунок на ограде бывшего посольства США в Тегеране

Вашингтон, 1 января 2018, 12:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и представители республиканской партии поддержали протестующих в Иране, об этом 31 декабря сообщило агентство Reuters.

«В Иране мощные протесты, — написал Трамп в Twitter, — люди, в конце концов, начинают понимать, что у них крадут их деньги и богатства и тратят их на терроризм».

«Похоже, они больше не будут терпеть. США внимательно следят за нарушениями прав человека!», — добавил политик.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что сегодня правительство Ирана проверяется собственными гражданами и в США «молятся о том, чтобы свобода и права человека одержали верх».

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Также сенатор Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины) заявил, что хотя Дональд Трамп и сочувствует иранскому народу, ему не стоит ограничиваться записями в Twitter. Грэм считает, что Трамп «должен составить план».

Напомним, первоначально протестующие предъявляли претензии к иранским властям по поводу ухудшающегося экономического положения страны, но впоследствии они выдвинули антиправительственные лозунги.

В Иране выступлений подобного масштаба не происходило с 2009 года, тогда волнения начались из-за переизбрания на пост президента страны Махмуда Ахмадинежада.

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Противостояние Ирана и США

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