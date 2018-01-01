В результате столкновений в Иране погибли уже 12 человек

Тегеран, , 14:09 — REGNUM Жертвам протестных акций в Иране стали по меньшей мере двенадцать человек, вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, об этом 1 января сообщило Иранское государственное телевидение.

Сообщается, что десять человек были убиты вечером 31 декабря 2017 года, про обстоятельства их смерти ничего не говорится.

Ещё двое демонстрантов погибли 30 декабря 2017-го во время протестных акций, которые проходили в западном Иране.

«Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности», — сообщает телеканал.

Напомним, протестные акции в Иране начались 28 декабря 2017 года, первые волнения случились в городе Мешхед, который расположен на северо-востоке Ирана. С момента начала демонстраций под арест уже попали сотни человек.

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Напомним, ранее информационное агентство ILNA, ссылаясь на представителя властей города Изе, сообщило о смерти двух человек. Они погибли вечером 31 декабря 2017 года. Чиновник не смог назвать точную причину их гибели.

31 декабря 2017 года власти Ирана заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram, эти сервисы протестующие использовали для организации и координации.

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