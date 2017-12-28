Коалиция отрицает разгром ИГ* в Сирии и ждет внезапных атак

Багдад, , 00:38 — REGNUM Внезапных атак со стороны террористов группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидает так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США.

Об этом заявил на брифинге, транслируемом в США, Феликс Гэдни, замкомандующего штабом операции Inherent Resolve в Ираке и Сирии, генерал-майор (Великобритания).

Отметим, что, выступая в иракской столице, британский генерал заявил: по данным коалиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова будет атаковать войска сирийского президента Башара Асада.

«Как мы видели на этой неделе в Дамаске, как и во многих других местах в Сирии, таких как Пальмира, на протяжении последних нескольких месяцев, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернула себе возможность успешно проводить внезапные атаки и отбивать территорию у сил Асада», — заявил Гэдни.

Британский военноначальник подчеркнул, что не признает утверждения Москвы о том, будто бы группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромлена.

Напомним, после того, как Москва объявила об окончании операции по ликвидации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, представителя США не раз выражали свое несогласие.

В то же время глава Генштаба российских войск генерал армии Валерий Герасимов утверждает, что террористы в Сирии поддерживаются напрямую из США, а коалиция никогда не ставила перед собой задачу уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку ее истинной целью являются войска Дамаска.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что боевики незаконных вооруженных формирований пытались обстрелять ракетами российскую авиабазу Хмеймим (Сирия). Одна сбитая ракета упала около города Джабла. Всего сбито не менее двух ракет.

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