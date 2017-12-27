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СМИ: В Сирии отражена ракетная атака на российскую авиабазу Хмеймим

Политика

Ракеты террористов были сбиты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1»

СМИ: В Сирии отражена ракетная атака на российскую авиабазу Хмеймим
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Латакия, Сирия, 27 декабря 2017, 18:57 — REGNUM  В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований попытались обстрелять ракетами российскую авиабазу Хмеймим, сообщает 27 декабря портал Al Masdar News.

По информации портала, одна из ракет, сбитая российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», упала возле города Джабла в 25 км от Латакии.

Сообщается, что российскими комплексами «Панцирь-С1» были сбиты не менее двух ракет, запущенных террористами.

Интернет-ресурсы, освещающие деятельность террористов, утверждают, что ракеты были запущены боевиками так называемой «Сирийской свободной армии» из района города Бидам в провинции Идлиб.

СМИ сообщают, что этот район сейчас усиленно патрулируется российскими боевыми вертолетами.

Как сообщало ИА REGNUM, после военного разгрома основных сил террористов в Сирии и освобождения большей части территории САР президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с победой и распорядился вывести часть российской группировки из Сирии.

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Война в Сирии
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