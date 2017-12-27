Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в СЦКК в Донбассе

Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал российскую сторону вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом сообщила 27 декабря официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Подчёркивая озабоченность Соединённых Штатов растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился с просьбой о том, чтобы Россия вернула своих представителей в СЦКК для снижения уровня насилия», — сообщила представитель Госдепартамента.

По словам Хизер Нойерт, главы внешнеполитических ведомств также обсудили сирийское урегулирование и ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

«Стороны согласились продолжать работу по поиску дипломатического решения, которое приведёт к денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала она.

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Напомним, в середине декабря Россия приняла решение отозвать своих офицеров из СЦКК в связи с регулярными нарушениями порядка работы совместного центра украинской стороной. Вслед за этим Киев также заявил об отзыве своих представителей.

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