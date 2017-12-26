Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР, Сирию и Украину

Москва, , 20:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора 26 декабря обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование и конфликт в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, в ходе беседы стороны сошлись во мнении, что ракетно-ядерные разработки Пхеньяна нарушают требования Совета Безопасности ООН.

Сергей Лавров со своей стороны акцентировал «недопустимость взвинчивания напряжённости вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений». Была подчёркнута необходимость «скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу», сообщает пресс-служба.

Лавров и Тиллерсон также рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении её территориальной целостности. Отдельно обсуждалось проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между сирийским правительством и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий.

Стороны затронули и другие международные темы, в том числе ситуацию на Украине в контексте реализации Минских соглашений. «Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и «нормандского формата», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Лавров и Тиллерсон обсудили двусторонние отношения России и США и договорились «активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности». Главы внешнеполитических ведомств условились оставаться «в плотном контакте».

Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.