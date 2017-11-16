Киргизский и казахский дипломаты обменялись колкостями

Бишкек, , 16:26 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов прокомментировал высказывания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сделанные им в ходе выступления на заседании национального совета по устойчивому развитию. Об этом сообщил «Sputnik.Казахстан».

"Как дипломат и глава внешнеполитического ведомства, я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства. Я только присоединяюсь к мнению одного известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента Киргизии являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства», — подчеркнул казахстанский дипломат.

На заявление главы МИД Казахстана отреагировал его киргизстанский коллега Эрлан Абдылдаев, который высказал мнение, что Кайрат Абдрахманов «более чем противоречив в своих комментариях». Об этом пишет киргизское государственное информагентство «Кабар».

По словам министра иностранных дел Киргизии, сказав о присоединении к словам политолога, пусть даже и известного, глава казахстанского внешнеполитического ведомства проявил неполиткорректность.

«Если бы он после своих слов «как дипломат и глава внешнеполитического ведомства Казахстана, я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства» поставил бы точку, то с этим можно было бы согласиться», — подытожил Абдылдаев.

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября 2017 года Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании национального совета по устойчивому развитию, в очередной раз раскритиковал казахстанские власти за то, что «Киргизская Республика уже больше месяца отрезана от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана только за то, что президент Атамбаев потребовал от руководителей Казахстана уважать киргизстанские суверенитет и законы».

Также уходящий президент Киргизии отметил, что не намерен «падать в ножки богатому соседу и просить прощения», как того хотят его политические оппоненты, и как ранее неоднократно делали его предшественники Аскар Акаев и Курманбек Бакиев (свергнутые в марте 2005 года и апреле 2010 года, соответственно).

Читайте также: Казахстан против Киргизии: кто победит в торговой войне?

Читайте ранее в этом сюжете: Атамбаев: «Шестерка» Казахстана сядет, но не в кресло президента Киргизии