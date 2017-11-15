Алмазбек Атамбаев обвинил Тиграна Саркисяна в бездействии и равнодушии

Бишкек, , 11:25 — REGNUM «К сожалению, во многих российских и казахстанских СМИ пишут о том, что Атамбаев хочет развалить Евразийский экономический союз. Это полный бред! Мы не собирались и не собираемся выходить из состава ЕАЭС», — заявил сегодня, 15 ноября, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании национального совета по устойчивому развитию, пишет пресс-служба главы государства.

По его словам, «Киргизская Республика уже больше месяца отрезана от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана».

"Нас просто отрезали от них. И этого не видят только полные идиоты или те, кто не хочет этого видеть, кто пишет заказные статьи. Причем Киргизии устроена блокада, только за то, что президент Атамбаев потребовал от руководителей Казахстана уважать киргизстанские суверенитет и законы. Не надо нам навязывать свои правила и вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул киргизстанский лидер.

Говоря о будущем Евразийского альянса, Алмазбек Атамбаев высказал мнение, что до тех пор, «пока экономические отношения между странами ЕАЭС будут регулироваться не принятыми договорами и соглашениями, а капризами и прихотями руководителей отдельных стран, этот союз не сможет стать цивилизованным».

"Подтверждает это и полное равнодушие к сложившейся ситуации руководителей стран ЕАЭС, и полное бездействие и равнодушие руководства Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был бить в колокола. Такова горькая реальность, таковы факты», — отметил он.

Затронул глава государства и вопрос о том, как повлияет казахско-киргизское пограничное противостояние на экономику Киргизии. Он сообщил, что, по прогнозам, Киргизская Республика потеряет около 0,3% ВВП.

«Мы это переживем. Но на деле действия руководства Казахстана и бездействие ЕЭК нанесли куда больший, непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и глазах наших соседей по региону. Кто теперь захочет войти в такой экономический союз, который только на бумагах, в котором ни одно соглашение, ни один договор не действует. А действуют и работают капризы и прихоти какого-нибудь царька», — подытожил Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что с 10 октября 2017 года и по сей день на киргизско-казахстанской границе выстраиваются многокилометровые очереди из автофур, поскольку таможенники и пограничники Казахстана с особой тщательностью досматривают грузы, следующие в и из Киргизии. Свои действия казахская сторона объясняет борьбой с незаконной миграцией и контрабандой китайских товаров. По мнению Бишкека, Астана злостно нарушает нормы и правила Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, поэтому правительство Киргизии пожаловалось на казахстанские власти в ЕЭК и в ВТО.

Киргизстанское бизнес-сообщество также не осталось в стороне и заявило о намерении судиться с Казахстаном, а президент Алмазбек Атамбаев публично заявил о возникших у него сомнениях по поводу эффективности Евразийского экономического союза.