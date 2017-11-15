Военные Зимбабве отрицают попытку переворота в стране

Хараре, , 07:50 — REGNUM Представители Вооруженных сил Зимбабве, взявшие под свой контроль государственную телекомпанию Зед-би-си, опровергли слухи о попытке совершить госпереворот в стране. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент (Роберт Мугабе) и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована», — заявил в эфире телеканала человек в военной форме.

По его словам, военные страны действуют против преступников, которые находятся в окружении Мугабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Зимбабве начался с отставки вице-президента Эммерсона Мнангагва 6 ноября 2017 г. После отставки Мнангагва был уволен со всех руководящих постов в партии ZANU.

Глава ВС Зимбабве Константин Чивенга заявил, что военные страны «вмешаются» в политический конфликт, после чего 14 ноября на улицах Зимбабве появились танки.

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