Танки, взрывы, стрельба: В Зимбабве начинается гражданская война

Хараре, , 04:17 — REGNUM В столице Зимбабве произошло несколько мощных взрывов, слышна стрельба, передает корреспондент Reuters.

В настоящий момент на улицах Хараре много военных и тяжелой техники. Поступает информация о столкновениях между сторонниками президента Роберта Мугабе и бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагва, поддерживаемыми армейским руководителем Константином Чивенга.

Государственный канал также захвачен людьми в форме, однако пока неясно, кому они подчиняются. По словам военных, они находятся в штаб-квартире ZBC «для обеспечения безопасности».

Напомним, политический кризис в Зимбабве начался после того, как 6 ноября 93-летний глава африканской страны Роберт Мугабе уволил с поста вице-премьера Эммерсона Мнангагва.

Однако Мнангагва был поддержан главой армии Константином Чивенга, который пообещал «вмешаться» в политический кризис.

14 ноября на улицах Хараре появились танки, что многими было расценено как начало военного мятежа. Правящая партия обвиняет в мятеже Константина Чивенга.

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