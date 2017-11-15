В Зимбабве военные захватили государственный телеканал

Хараре, , 03:23 — REGNUM Штаб-квартиру государственного канала Зимбабве ZBC заняли военные, передает Reuters.

Неизвестно, кому подчиняются военные, занявшие телеканал — президенту Роберту Мугабе или армейскому руководителю Константину Чивенга, названному правящей партией «изменником».

Сообщается, что сотрудники телеканала не пострадали. По словам военных, они находятся в штаб-квартире ZBC «для обеспечения безопасности».

Напомним, политический кризис в Зимбабве начался после того, как 6 ноября 93-летний глава африканской страны Роберт Мугабе уволил с поста вице-премьера Эммерсона Мнангагва.

8 ноября Мнангагва, который считался «преемником» Мугабе, был уволен со всех руководящих постов в правящей партии ZANU.

14 ноября на улицах Хараре появились танки, что многими было расценено как начало военного мятежа.

Правящая партия ZANU обвиняет в эскалации напряженности главу военных Константина Чивенга — он был обвинен в «измене» и «подстрекательстве к восстанию».

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