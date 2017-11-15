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Пока Россия копит вопросы, Украина вытравливает всё русское: Радио REGNUM

Политика

У России накопилось много вопросов к другим странам, но ответов пока нет, только действия

Пока Россия копит вопросы, Украина вытравливает всё русское: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Куда ведут исторические претензии Польши к России: Радио REGNUM

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