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МИД РФ: Заявления Мэй о «русской угрозе» безответственны и безосновательны

Политика

Захарова подчеркнула, что заявка на защиту мирового поядка из уст главы британского кабинета звучит особенно цинично

Москва, 14 ноября 2017, 20:54 — REGNUM  Обвинения против России в «угрозе мировому порядку», выдвинутые премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, носят безосновательный и безответственный характер, заявила 14 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба министерства.

Она обратила внимание на то, что в словах Мэй звучит заявка на глобальное лидерство Великобритании в деле сдерживания России для защиты мирового порядка.

Захарова напомнила об агрессивных действиях Великобритании в Ливии и Ираке, которые были направлены на подрыв порядка в этих национальных государствах и привели к дестабилизации целых регионов.

«Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета», сказала Захарова.

По ее мнению, Лондон демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути международного права.

Захарова считает, что антироссийские высказывания Мэй связаны с необходимостью отвлечения британского общества от сложного процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Официальный представитель МИД также выразила сожаление по поводу того, что Лондон выбрал путь конфронтации, а не выгодный для него в условиях Brexit путь многовекторной, прагматичной эффективной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в ходе банкета у лорда-мэра Лондона Мэй заявила, что Россия является «угрозой мировому сообществу». По словам премьер-министра, Великобритания намерена принять участие в обеспечение общеевропейской безопасности от «русской угрозы».

Мэй также заявила, что Россия якобы оказывает угрозу открытой экономике и свободному обществу. По ее словам, Великобритания участвует в реформировании НАТО с целью более эффективного противостояния «российской враждебности».

Сделав заявления в духе холодной войны, Тереза Мэй добавила, что Лондону нужно нормализовать отношения с Москвой, и Великобритания не хочет возвращаться к Холодной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: «Великобритания продолжит защищать Европу» — Тереза Мэй о «русской угрозе»

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МИД России

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