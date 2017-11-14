Переговоры США и России о размещении миссии ООН в Донбассе будут продолжены

Москва, , 17:23 — REGNUM Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсудили в Белграде предложения Москвы по размещению миротворцев ООН в Донбассе, сообщает 14 ноября пресс-служба американского посольства в России.

В посольстве отметили, что в ходе третей встречи состоялось обсуждение усилий, направленных на прекращение военных действий в Донбассе.

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена», — говорится в сообщении посольства.

Утверждается, что согласно Минским соглашениям существует необходимость сочетать политические действия с действиями в области безопасности.

Обе стороны согласились проанализировать состоявшиеся обсуждения и подумать о дальнейших путях решения проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года Россия направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

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Предложение России предполагает размещение миротворцев только вдоль линии разграничения при условии отвода военной техники и согласования всех действий с представителями ДНР и ЛНР. Миротворцы должны выполнять только функцию обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и их полномочия не должны распространяться по всей территории Донбасса.

18 сентября в ходе заседания СБ ООН Украина и США отказались обсуждать проект российской резолюции. Украинская сторона заявила, что, возможно, предоставит свой проект.

20 сентября 2017 года на заседании Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что полномочия миссии ООН должны распространяться по всей территории Донбасса до границы с Россией.

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Напомним, перед наступательной операцией Хорватии против Сербской Краины в марте 1995 года на линии разграничения находилась миссия ООН, которая должна была сдерживать военные действия с обеих сторон. Однако присутствие миротворцев ООН не давало возможности сербским силам провести развертывание. Сербская сторона условия перемирия соблюдала, тогда как хорваты практически под прикрытием ООН развернули наступательные группы, а затем, после требования президента Хорватии вывести контингент миссии, перешли в наступление.

Урок Сербской Краины в ДНР и ЛНР помнят хорошо, поэтому к предложениям Киева и Вашингтона относятся с настороженностью.

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