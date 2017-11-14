Результаты переговоров в Белграде и во Вьетнаме связаны — эксперт

Москва, , 13:49 — REGNUM Главный редактор интернет-издания «Политическая Россия», политолог Руслан Осташко 14 ноября в эфире радио Sputnik заявил о существовании связи между тем, что США не приняли линию РФ по Украине с тем, что не состоялась полноценная встреча лидеров США и России во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Политический аналитик прокомментировал итоги встречи, опубликованные 14 ноября в заявлении посольства США в России.

«Я связываю это (то, что США и РФ имеют разные концепции того, как достигнуть мира, прим. ИА REGNUM ) с тем, что не состоялась полноценная встреча во Вьетнаме Путина и Трампа. Было только совместное заявление по Сирии, в котором Трамп, по сути, признал победу России на этом направлении», — заявил политолог.

Кроме того, Осташко добавил, что ожидает подобного же заявления и по украинскому конфликту.

«Я думаю, что через какое-то время такое же заявление будет и по Украине», — отметил Осташко.

Напомним, Россия и США договорились продолжать диалог, направленный на остановку боевых действий в Донбассе, хотя пути поиска способов прекращения войны в регионе у Москвы и Вашингтона разные.

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Отмечается, что встреча Суркова и Волкера в Белграде была уже третьей по счету, и обсуждалось на ней «состояние дел в отношении усилий по прекращению войны в Донбассе». Переговоры, как всегда, проходили за закрытыми дверями, и место их проведения не афишировалось.

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