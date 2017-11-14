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Россия и США продолжат поиски путей для прекращения войны в Донбассе

Политика

Сурков и Волкер обсудили состоянии дел в сфере предпринимаемых усилий по прекращению войны в Донбассе, но не пришли к единому представлению о пути достижения мира

Россия и США продолжат поиски путей для прекращения войны в Донбассе
Отряд Суть Времени в ДНР © ИА REGNUM
Подбитый танк. ДНР

Москва, 14 ноября 2017, 11:33 — REGNUM  Пути России и США в вопросе способов прекращения войны в Донбассе различаются, но стороны договорились продолжать диалог, направленный на достижение мира в регионе, говорится в заявлении посольства США в России, опубликованном 14 ноября после встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

Встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 13 ноября, это было уже третье совещание «о состоянии дел в отношении усилий по прекращению войны в Донбассе».

«Неудивительно, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции того, как достигнуть мира (в Донбассе), однако мы продолжим работу, чтобы достичь цели», — говорится в сообщении.

Американской стороной отмечается, что в обсуждении минских соглашений всегда требовалось использовать сочетание политических мер и мер безопасности. В результате представители России и США согласились с необходимостью проанализировать обсуждение и подумать о дальнейших путях решения проблемы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в качестве одной из возможных мер урегулирования конфликта в Донбассе может стать ввод на Украину миротворческой миссии ООН.

Разница в подходах к решению вопроса состоит в том, что Украина при поддержке США и некоторых стран Европы намерена «давить дальше» на руководство Кремля, в том числе готовностью разместить крупный контингент миротворцев. В России же настаивают на ограниченном контингенте на зоне разграничения в Донбассе.

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Волкер и Сурков уже проводили переговоры: 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. При этом Волкер считает, что резолюцию Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе могут принять до конца этого года.

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Гражданская война на Украине

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