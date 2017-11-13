Украина старается не допустить Россию к участию в миротворческой миссии

Киев, , 17:04 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, в Белграде помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков встретится со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Стороны обсудят вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также условия ввода на Украину миротворческой миссии.

«Тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня… Это прямой канал обмена мнениями между Москвой и Вашингтоном по ситуации на юго-востоке Украины. Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта», — подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 13 ноября на пресс-конференции.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия, США, Франция и Украина фактически согласовали проект резолюции по вводу в Донбасс миротворческой миссии ООН. Он сообщил, что резолюция предполагает размещение миротворцев на всей территории Донбасса. По словам Климкина, Украина и Запад разработали «план, каким образом давить дальше» на руководство Кремля.

«У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией, с очень четкой логикой… Это непризнание этой (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM ) российской колонии российского протектората… Это география — вся территория, и конечно граница. Без границы это вообще смысла не имеет. Поэтому давление должно быть все на Россию», — сказал Климкин 11 ноября в эфире телеканала «Интер».

Климкин также выразил сомнения относительно продуктивности сегодняшней встречи Волкера и Суркова.

«К этому я отношусь, скорее всего, очень осторожно, если не сказать скептически. Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы согласовали основные параметры нашей позиции», — добавил дипломат.

При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что США и РФ «торгуются Донбассом в своих целях».

«Мы наблюдаем, как США и Россия пытаются договориться по Донбассу. Точнее — торгуются Донбассом в своих целях. Договорятся ли в итоге — пока еще открытый вопрос. Но вот в чем трагедия. Украине и украинцам на это наплевать. Наш народ традиционно живет по принципу «хата с краю». Закончится война — ну и ладно. Продолжится война — ну и ладно. Реинтегрируют Донбасс в Украину — ну и ладно. Создадут на Донбассе. Приднестровье-2 — ну и ладно. Понятно, что с такой позицией населения нас просто продолжат дальше разрывать на части и грабить. И как с государством с нами никто не считается. Ибо мы народ, который не любит свою же страну. А это вызывает отвращение к нам у всех — от Запада до Востока…», — написал Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал российский вариант размещения миротворческой миссии ООН «серьезной опасностью».

«Попытка РФ перекраситься из агрессора в миротворца является серьезной опасностью. К приграничным регионам РФ уже подведена техника, окрашенная в соответствующие цвета и соответствующие каски, и это — опасность», — сказал Турчинов журналистам 11 ноября на съезде партии «Народный фронт» в Киеве.

При этом внефракционный народный депутат, лидер партии «Основа» Сергей Тарута призвал к перезагрузке Минского процесса.

«Минский формат зашел в тупик настолько, что само слово «Минск» вызывает недоверие у народа Украины. Минскому процессу необходим полный рестарт, как содержательный, так и имиджевый — своего рода «ребрендинг», — написал Тарута в Фейсбук.

Президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий призвал официальный Киев блокировать любые идеи об участии военных РФ в возможной миротворческой миссии в Донбассе. Он считает, что Украина может апеллировать неписанным правилом в ООН, согласно которому постоянные члены Совбеза не принимают участия в миротворческих миссиях.

«Эту тему (включение российских представителей в состав международного миротворческого контингента в Донбассе — ИА REGNUM ) надо закрыть в зародыше. Сразу сделать это предостережение», — сказал Хандогий 10 ноября во время круглого стола в Укринформе на тему: «Миротворческая миссия на Донбассе: панацея или камень преткновения?», передает Укринформ.

Он также прогнозирует, что «формат и мандат той операции, которую мы, возможно, будем иметь на выходе — он не будет совпадать с теми классическими канонами, о которых мы все сегодня говорим».

Ранее, Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. При этом Волкер считает, что резолюцию Совета Безопасности ООН по миротворцам в Донбассе могут принять до конца этого года.

Как сообщалось, по информации издания Wall Street Journal, США собираются обсудить с Россией возможность размещения 20 тысяч миротворцев на Донбассе. Отмечалось, что план одобрен Парижем и Берлином, которые надеются, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт в Донбассе. При этом издание не сообщает, где именно США предлагают разместить миротворцев.