Встреча Путина и Эрдогана: баклажаны, «Турецкий поток» и Сирия

Сочи, Краснодарский край, , 07:48 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в Сочи, в резиденции Бочаров Ручей, и продлилась более четырех часов, информирует 13 ноября сайт президента России.

После переговоров лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы. Владимир Путин в своей речи отметил, что российско-турецкие отношения практически восстановлены в полном объеме.

«Что касается российско-турецкого сотрудничества, то можно сказать, что наши отношения практически восстановлены в полном объеме. Это подтверждает и растущий товарооборот: за девять месяцев текущего года рост составил 36 процентов», — заявил российский лидер.

Также Путин добавил, что этот прогресс связан со снятием некоторых торговых ограничений:

«По итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре с 30 октября возобновлён импорт целого ряда продуктов из Турции», — сказал президент России.

Линия на снятие ограничений в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией, по словам Путина, будет продолжена, в ходе переговоров обсуждалось снятие ограничения на расширенный список сельхозпродукции.

Сельское хозяйство — не единственная сфера, находившаяся в фокусе внимания на переговорах. Также обсуждено было сотрудничество между Анкарой и Москвой в энергетической сфере, в частности, газовый проект «Турецкий поток» и сооружение «Росатомом» атомной электростанции «Аккую» на территории Турции.

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Путин отметил, что первый реактор на «Аккую» планируется запустить в 2023 году.

Что касается сирийского вопроса, президент РФ отметил, что на переговорах стороны пришли к единому мнению в том, что касается приоритета процесса политического урегулирования в Сирии и содействия сирийскому народу в восстановлении страны.

Турецкий президент также отметил восстановление полноценных экономических отношений с Россией, поблагодарил за снятие ограничений на поставку продовольствия из Турецкой Республики в Россию, а также за готовность решать вопросы безвизового режима для граждан Турции.

«Нам необходимо устранить все препятствия, стоящие на пути относительно, в первую очередь, наших бизнесменов, предпринимателей, чтобы достигнуть 100-миллиардной отметки между нашими экономическими отношениями», — заявил Эрдоган, поблагодарив президента России и за сотрудничество в сфере сельского хозяйства, и за взаимодействие в сфере подготовки энергетических проектов.

Напомним, в ходе прошедших четырехчасовых переговоров Путин и Эрдоган сначала общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран.

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Позже Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь продолжили беседу в узком кругу.