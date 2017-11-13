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Путин: Строительство в Турции АЭС «Аккую» начнется в самое ближайшее время

Экономика

Объем российских инвестиций в этот проект составит $22 млрд

Путин: Строительство в Турции АЭС «Аккую» начнется в самое ближайшее время
Иллюстрация: Miraes.ru
Проект турецкой АЭС «Аккую»

Сочи, Краснодарский край, 13 ноября 2017, 23:29 — REGNUM  В самое ближайшее время «Росатом» начнет практическое строительство АЭС «Аккую» в Турции, заявил 13 ноября в Сочи президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Владимир Путин уточнил, что первый реактор этой атомной электростанции начнет работать в 2023 году. В свою очередь, Реджеп Эрдоган пригласил российского президента на первую заливку бетона на площадке строительства АЭС «Аккую».

Ранее в мае 2017 года, Владимир Путин сообщил журналистам, что объем российских капиталовложений в проект АЭС «Аккую» будет составлять $22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, межправительственное соглашение России и Турции по строительству и эксплуатации АЭС «Аккую» было заключено в 2010 году. Проект подразумевает создание четырех энергоблоков с атомными реакторами российского производства.

Напомним, 13 ноября в Сочи состоялась многочасовая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган общались в Сочи более четырех часов

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Российско-турецкие отношения

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