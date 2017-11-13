Путин и Эрдоган общались в Сочи более четырех часов

Сочи, Краснодарский край, , 22:24 — REGNUM Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи длилась свыше четырех часов, сообщает 13 ноября газета «Известия».

По информации издания, сначала Путин и Эрдоган общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран. Позже Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь продолжили беседу в узком кругу.

Главы двух государств отметили эффективность оперативного обсуждения различных вопросов и развитие двустороннего сотрудничества в самых разных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции. Обсуждались вопросы урегулирования в Сирии, взаимодействие стран в международных вопросах, налаживание полноценных отношений между странами, которое Владимир Путин назвал практически полностью восстановленными.

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