«Восточное партнёрство»: Лукашенко готов к отдалению от России?

Минск, , 18:54 — REGNUM 136 млн евро — вполне значительная сумма, и в данной ситуации финансирование будет обусловлено не столько какими-то финансово-экономическим бонусами для Евросоюза, которому производства Белоруссии не столь важны, сколько политическими — так член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал для ИА REGNUM выделение Европейским союзом финансирования Белоруссии в рамках «Восточного партнёрства».

Политическим бонусами эксперт назвал переориентацию Белоруссии на Запад или же сохранение двойственной политики, при которой тормозится интеграция в рамках Союзного государства, при которой Белоруссия отказывается поддерживать своего ближайшего союзника — Россию в ряде политических шагов, как то: признание Крыма частью России, признание независимости Южной Осетии и Абхазии, и в ряде других политических вопросов, которые в будущем, возможно, будут вызывать разногласия у России и Белоруссии.

«Например, аспекты военного сотрудничества. Для Евросоюза было бы очень важным сохранение Белоруссии как государства, в котором нет российских военных баз. Именно баз, а не объектов, которые пока по-прежнему присутствуют, но которые не играют значительной роли в военном отношении. В будущем, например, белорусская сторона в мягкой или не очень мягкой форме потребует от России отказаться от этих объектов, и вывести эти объекты со белорусской территории. Но, при этом, по-прежнему будет претендовать на экономические бонусы со стороны России ввиду того, что Белоруссия является частью Союзного государства и формально является ближайшим союзником РФ», — предполагает аналитик.

В программе финансовой помощи ЕС сказано, что «особое внимание будет уделено отмене смертной казни, борьбе с применением пыток и жестоким обращением, а также свободе слова и собраний, свободе союзов и праву на самоорганизацию». На вопрос о том, согласится ли белорусский президент на выполнение подобных условий, под которое выделяются деньги, эксперт отметил, что их исполнение можно имитировать:

«Тем более, что для Лукашенко это особого труда не составит. Он может действительно отказаться от смертной казни, потому что это является одним из условий европейской интеграции, но это не означает, что люди не будут преследоваться. Например, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец по-прежнему находятся в СИЗО без каких-либо доказательств со стороны следствия, их начали травить в прессе, и так далее. Им не грозит смертная казнь, но это очень хорошая демонстрация того, что нелояльность по отношению к Лукашенко и его курсу будет наказываться.

Я сомневаюсь, что Европейский союз в качестве сотрудничества будет выставлять условием освобождение именно этих политических заключенных. Поэтому сейчас, когда освободили в зале суда Эдуарда Пальчиса, когда под амнистию попадет еще какое-то количество, скажем, экстремистов, может, даже воевавших на Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик, ЕС вполне будет удовлетворен и будет именно стремиться к достижению своих целей и поставленных перед белорусским руководством задач. А это именно либо затормозить интеграцию, либо оставить ее на прежнем уровне, а «лучше всего» ее разрушить и вывести Белоруссию из-под российского влияния», — считает Богдан Безпалько.

Напомним, 24 ноября в Брюсселе пройдет саммит «Восточное партнерство», где ожидается подписание программы сотрудничества Белоруссии и Европейского союза на период 2018—2019 годы, предварительно оцененное в 136 млн евро. Порядка 27 млн евро будет направлено на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами и 6,8 млн евро — на развитие гражданского общества.

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