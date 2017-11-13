«Восточное партнерство»: Брюссель не в курсе аппетитов Лукашенко

Минск, , 18:07 — REGNUM Запланированные суммы финансирования Белоруссии по линии «Восточного партнерства» не сопоставимы с размерами российской помощи, поэтому это явно не те деньги, которые позволят Минску переориентироваться на Запад. Так расширение финансовой поддержки евроинтеграционных процессов в Белоруссии прокомментировал для ИА REGNUM эксперт фонда публичной дипломатии Кирилл Аверьянов-Минский.

«Видимо, Европейский Союз просто не в курсе аппетитов Александра Лукашенко. И Лукашенко на это точно не польстится. И, как я ранее говорил, это даже не побудит его самолично приехать на саммит «Восточного партнерства», который будет проходить в конце ноября. Потому что это не серьезно, это не те деньги, ради которых белорусский президент может рисковать ухудшением отношений с Москвой. Насколько я понимаю, там речь идет о помощи маленьким городам, на починку дорог, проекты для маленького человека.

Надо сказать, что правозащитный момент в этих программах менее объемный, чем это могло бы быть, и чем это было ранее. Это свидетельствует о том, что Запад уже не столь внимательно следит правами человека в Белоруссии, а также о том, что проводит в отношении Минска не столь прагматичную линию. Его цель — снизить зависимость Белоруссии от России. Но зависимость, в том числе и финансовая, — существенная, и едва ли эта программа поможет Брюсселю чего-то добиться в этом плане», — заключил Кирилл Аверьянов-Минский.

Напомним, что на саммите «Восточное партнёрство» планируется принять программу сотрудничества между Белоруссией и Евросоюзом. В этой программе, по словам посла Франции в Белоруссии Дидье Канесса, «будут новые элементы». На реализацию программ по адаптации европейского законодательства, норм и ценностей в Белоруссии на период 2018—2019 годов может быть направлено до 136 млн евро.

«Восточное партнерство» — политическая инициатива по сближению шести бывших советских республик — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с Европейским союзом. Очередной саммит проекта состоится 24 ноября в Брюсселе, куда впервые был приглашен лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эксперты разошлись во мнении о том, примет ли он приглашение, и как его возможное участие может отразиться на отношениях с Москвой.

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