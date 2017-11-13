Минск в Брюсселе: новый шаг к подчинению Белоруссии ЕС

Париж, , 09:34 — REGNUM Программа сотрудничества между Белоруссией и Евросоюзом, которая несет с собой множество новых рисков для Минска, но на подписании которой настаивает прозападно настроенные политики, планируется принять на саммите «Восточное партнёрство» в Брюсселе. Об этом 12 ноября в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил посол Франции в республике Дидье Канесс.

Он не стал раскрывать конкретные детали программы, однако отметил, что в рамках саммита ожидается принятие программы, в которой «будут новые элементы». Канес отметил, что Париж поддерживает углубление сотрудничества между Белоруссией и ЕС.

Помимо этого, французский посол сообщил, что в конце ноября 2017 года новый председатель группы дружбы Франции и Белоруссии в Национальной ассамблее Николя Дюик посетит Минск с официальным визитом, где встретится с представителями белорусского парламента и министерства иностранных дел. Отметим, что Дюик был назначен на пост президента группы дружбы между двумя странами в 2016 году, после чего посол Белоруссии во Франции Павел Латушко уже встречался с ним.

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Сегодня сотрудничество между Минском и Брюсселем регулируется договором, который был подписан еще в 1989 году между СССР и ЕС. Через семь лет соглашение подписали, но ратификацию его приостановили в 1996 году по инициативе Брюсселя из-за референдума в республике, по результатам которого приняли изменения в конституцию так, что полномочия президента резко расширились за счет других ветвей власти. Поэтому Белоруссия в настоящее время — единственная страна в ЕАЭС, которая не имеет соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС. В то же время Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина подписали такой документ с ЕС в 90-х, Россия — в 1997-м году.

Эксперты и политики, которые выступают за наращивание связей с Западом, заявляют, что этот договор только обозначает новые рамки двустороннего Минска и Брюсселя, но не говорит о резком развороте Белоруссии к западным странам. Однако белорусская сторона уже давно взяла курс на развитие связей с Западом и ослабление связей с РФ. Об этом свидетельствует, например, то, что Минск до сих пор не признал Крым российским, а на саммите ПА ОБСЕ летом этого года большая часть белорусской делегации проголосовала за резолюцию, обвиняющую Россию «в агрессии против Украины». К тому же, заключая соглашение с ЕС, Белоруссия многим рискует. Эксперты уже не раз отмечали, что этот документ может использоваться для того, чтобы у Брюсселя появились новые рычаги давления на Минск для вмешательства во внутриполитическую жизнь республики и её отношения с союзниками по ЕАЭС, а это в первую очередь — Россия.

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Это видно уже сейчас по условиям программы финансовой помощи Белоруссии в рамках «Восточного партнёрства», где говорится о том, что ЕС планирует пристально наблюдать за усилиями Минска в сфере расширения свобод и прав человека. Как основной рычаг давления Брюссель будет использовать финансовую поддержку реформ в Белоруссии, которая до 2020 года составит от 112 до 136 млн евро. В программе говорится о «повышение качества государственного управления в Белоруссии с целью обеспечения демократизации, прозрачности государственного управления», о развитии социальных институтов гражданского общества и проч. Большая часть выделенных средств пойдет на внедрение рыночных механизмов и экономическое развитие в стране, что в ЕС называют «поддержкой структурных реформ».

Как ранее передавало ИА REGNUM, саммит «Восточное партнёрство», организуемый ЕС, состоится 24 ноября в Брюсселе. В нем будут участвовать Украина, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения и Белоруссия, а главная задача мероприятия — укрепить связи ЕС и этих бывших советских республик. В то же время руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерскийназвал программу «Восточного партнёрства» исчерпанной, хотя и «имеет смысл как напоминание о политике открытых дверей и возможности расширения на Восток». Со стороны Белоруссии Брюссель пригласил на саммит лично Александра Лукашенко, что, по мнению многих политологов, является своего рода поощрением республики за дистанцирование от Москвы.

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