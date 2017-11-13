ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Венесуэлу

Брюссель, , 12:22 — REGNUM ЕС ввел санкции на поставки оружия в Венесуэлу, как ответ на возможность «внутренних репрессий» в южноамериканском государстве, принятый документ размещен 13 ноября на сайте Совета ЕС.

Евросоюз, декларируя приверженность к переговорному способу решения накопившихся у Венесуэлы проблем, и подчеркивая «многочисленные нарушения», и «непризнание значительной частью оппозиции» прошедших в стране 15 октября губернаторских выборов, призывает к полной проверке законности результатов голосования.

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Совет ЕС заявляет о решении

«Единодушно принять ограничительные меры, подчеркивая озабоченность ситуацией в стране (Венесуэле — прим. ИА REGNUM ). Они включают в себя эмбарго на оружие и связанные с ним материалы, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также включают правовые механизмы для запрета на поездки и замораживания активов (неугодных ЕС лиц — прим. ИА REGNUM )«, —говорится в документе.

Напомним, 15 октября в Венесуэле прошли выборы губернаторов, по результатам которых в 17 областях победили кандидаты Единой социалистической партии. Оппозиция победила в пяти штатах.

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Отметим, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Венесуэле появились признаки возможной стабилизации политической обстановки.