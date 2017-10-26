«Венесуэльцы против деструктивного вмешательства извне» — Захарова

Москва, , 14:33 — REGNUM В Венесуэле появились признаки возможной стабилизации политической обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«События последнего периода дают основания для осторожной надежды на стабилизацию обстановки (в Венесуэле)», — заявила Захарова.

По данным МИД, уличная митинговая активность оппозиции, которая унесла жизни многих венесуэльцев, «сошла на нет». При этом проведённые выборы сначала в Национальное учредительное собрание, а затем и губернаторов, прошли при высокой явке, (в последнем случае на уровне 61,4%). Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство России «не может не приветствовать решение четырёх из пяти избранных губернаторов от оппозиции принести присягу перед Национальным учредительным собранием».

При этом сам результат выборов «недвусмысленно показал, что люди устали от насилия — они настроены на урегулирование политических разногласий в цивилизованной форме», заявила Захарова.

«У нас нет оснований сомневаться в объективности голосования — по данным большинства венесуэльских аналитиков, по сравнению с парламентскими выборами 2015 года», — добавила она.

В то время как на прошлых выборах оппозиция получила 7,7 млн голосов, на нынешних губернаторских выборах за её кандидатов проголосовало почти на 3 млн меньше — 4,8 млн.

«При таких недвусмысленных результатах говорить о каких-либо подтасовках просто нереально. Венесуэльцы выступили за политические пути решения внутреннего противостояния на основе соблюдения правопорядка и действующего законодательства, без деструктивного вмешательства извне», — отметила она.