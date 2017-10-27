Страны «Группы Лимы» требуют от Венесуэлы пересмотра избирательной системы

Торонто, Канада, , 09:02 — REGNUM Страны Южной и Северной Америки, входящие в «Группу Лимы», обсудили ситуацию в Венесуэле и потребовали пересмотра избирательной системы, сообщается на сайте МИД Мексики.

Накануне в канадском городе Торонто прошла встреча, в которой участвовали министры иностранных дел и представители Бразилии, Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Гондураса, Парагвая и Перу.

«Призываем срочно пересмотреть избирательную систему, включая, в том числе, обновление Национального избирательного совета за счет членов, назначенных Национальным собранием», — говорится в сообщении.

Организация потребовала также немедленного освобождения всех политических заключенных в Венесуэле и прекращения практики лишения оппозиционных лидеров политических прав.

По итогам встречи министры подтвердили намерение не признавать решений Национального учредительного собрания, созванного по инициативе лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Просим Генерального секретаря ООН (Антониу Гуттереша — прим. ИА REGNUM ) внести свой вклад в борьбу с политическим кризисом и нарушением прав человека в Венесуэле», — отмечается в документе.

Следующая встреча «Группы Лимы» состоится в Чили в январе 2018 года.

Напомним, 15 октября в Венесуэле прошли выборы губернаторов, по результатам которых в 17 областях победили кандидаты Единой социалистической партии. Оппозиция победила в пяти штатах.

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