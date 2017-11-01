ЕС хвалит Белоруссию за дистанцирование от России

Минск, , 21:57 — REGNUM В преддверии саммита «Восточное партнёрство» представители ЕС не перестают хвалить Белоруссию за сближение с объединением. Сегодня, 1 ноября, глава представительства Европейского союза в республике Андреа Викторин заявила, что Брюссель приветствует вовлеченность белорусских госорганов в европейские интеграционные форумы. Соответствующее заявление Викторин сделала на международном семинаре по тематике совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Европе.

Руководитель представительства Европейского союза в Белоруссии ответила, что инициативность белорусской стороны по участию в мероприятиях «Восточного партнерства» увеличивается. В частности, Белоруссия активно участвует в международных форумах, развивает сотрудничество по разным направления, которые связаны и с ЕС, и в том числе с «Восточным партнёрством».

«Если мы лучше поймем друг друга, то усилим сотрудничество»,— сказала Викторин.

По ее словам, ЕС считает особенно важным предстоящий саммит в Брюсселе, где будут обсуждать дальнейшее развитие взаимоотношений с участниками «Восточного партнёрства», одним из которых является Белоруссия, повысившая свой статус на международной арене. Речь идет, в первую очередь, о вкладе Минска в урегулирование украинского кризиса. Также Викторин сказала, что рада тому, что белорусская сторона проявляет большой интерес к сотрудничеству в рамках «Восточного партнёрства».

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Напомним, что 24 ноября в Брюсселе начнется саммит «Восточное партнёрство», организуемый ЕС с целью укрепления укрепление интеграционных связей с рядом бывших советских стран, а именно с Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. О том, кто будет представлять Минск на это мероприятии, белорусская сторона может решить сама. Однако в представительстве Евросоюза вполне конкретно дали понять, что приглашают лично Александра Лукашенко.

По мнению экспертов, таким образом Брюссель хочет показать, что замечает и поощряет шаги Минска по отдалению от Россию и движения в сторону ЕС. А за последние годы республика сделала немало по дистанцированию от своего главного союзника и торгового партнёра. Например, Минск до сих пор не признал Крым российским, а на саммите ПА ОБСЕ голосовал за резолюцию, обвиняющую РФ в агрессии против Украины. Эти и многие другие шаги, считают аналитики, Брюссель видит и теперь хочет «задушить Лукашенко» в своих объятиях.

Прозападно настроенные белорусские политологи, в свою очередь, уже назвали личное приглашение Лукашенко на саммит «успехом». Например, как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман говорил, что это «дипломатический прорыв», а Белоруссия, наконец, продвинулась в отношениях с ЕС.

Также ранее на встрече с белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым в Люксембурге еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан отмечал, что Брюссель в скором времени может начать экспертную работу по созданию основных пунктов всеобъемлющего соглашения о взаимодействии Белоруссии и Европейского союза.

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