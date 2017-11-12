Варшава: «Восточное партнёрство» себя исчерпало

Варшава, , 12:48 — REGNUM Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский назвал программу «Восточного партнёрства» исчерпанной. Об этом он заявил в интервью Польскому радио.

«Этот формат сотрудничества с Евросоюзом, конечно, имеет смысл как напоминание о политике открытых дверей и возможности расширения на Восток, — отметил Щерский. — Если бы не «Восточное партнёрство», то тема сближения этих стран с Западом вообще исчезла бы с брюссельской повестки дня. Но сегодня эта программа потеряла свою актуальность, прежде всего потому, что шесть стран-участниц программы партнерства избрали разные пути развития».

По его словам, можно говорить об успехе отдельных стран ВП, в частности Грузии. «Как раз Польшу с визитом посетил грузинский лидер Георгий Маргвелашвили, — сказал Щерский. — Во время встречи президентов Польши и Грузии много внимания уделялось именно проблеме сближения Тбилиси с Брюсселем. Стоит отметить, что Грузия является примером последовательно стремления к членству в ЕС. Я только напомню, что благодаря усилиям грузинских властей в последние годы Грузия добилась безвизового режима с ЕС, а также подписала соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве».

Как подчеркнул глава президентской канцелярии и его международный советник, «одной из главной причин, препятствующих европейской интеграции стран «Восточного партнёрства», являются «замороженные конфликты» или, как в случае с Украиной, реальный вооруженный конфликт на востоке страны».

Напомним, что 24 ноября в Брюсселе начнется саммит «Восточное партнёрство», организуемый ЕС с целью укрепления интеграционных связей с рядом бывших советских стран, а именно с Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией.