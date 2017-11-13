Турция и С-400: выбор без альтернативы

Анкара, , 08:13 — REGNUM У Анкары не было выбора в вопросе о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) ПВО, именно поэтому было принято решение о закупке российских систем С-400 Триумф, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает 12 ноября Hurriyet.

Читайте также: Премьер-министр Турции назвал причину приобретения С-400 у России

Отвечая на вопрос журналистов о покупке Турцией систем ПВО С-400 в России, Йылдырым отметил, что причиной такого выбора стало отсутствие альтернативного предложения от США и ЕС.

«Мы хотели получить предложение на схожие системы из США, ЕС и НАТО, но так и не смогли получить его», — сказал Йылдырым.

Однако премьер Турции добавил, что, несмотря на закупку столь высокотехнологичного вооружения у страны-потенциального противника Североатлантического Альянса, Анкара остается верна своим обязательствам перед этим военным блоком.

«Мы не собираемся отказываться от НАТО. Нам нужно было двигаться к такому сотрудничеству с Россией, чтобы просто купировать угрозы в отношении Турции», — уточнил он.

Йылдырым подчеркнул, что Сирия стала местом, где некоторые страны «проверяют свое новое оружие» и что из-за отсутствия современной системы ПВО, Турции не удалось сбить 71 ракету, выпущенную с сирийской территории, в результате чего погибло 29 человек.

«Из-за этих ракет мы потеряли 29 гражданских лиц. Мы должны защитить нашу землю», — сказал премьер-министр, добавив, что ракеты С-400 покупаются для обороны, а не нападения.

США и страны НАТО должны тщательно рассмотреть, почему Турции пришлось прибегнуть к такому решению, отметил турецкий премьер-министр.

Напомним, контракт между Россией и Турцией о поставках зенитных ракетных систем С-400 был подписан 12 сентября 2017 года. Сумма сделки между Москвой и Анкарой составила более $2 млрд.

Читайте также: Турция заплатит РФ за С-400 более $2 млрд

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он также обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным возможность покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 Прометей.