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Премьер-министр Турции назвал причину приобретения С-400 у России

Политика

«Турция рассчитывала на схожие системы из США, ЕС и НАТО»

Анкара, 12 ноября 2017, 19:22 — REGNUM  Власти Турции подписали соглашение с Российской Федерацией на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, потому что не смогли получить аналогичное предложение из США и ЕС. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Турция рассчитывала на схожие системы из США, ЕС и НАТО, но не смогла получить необходимые предложения, которые включают в себя доступ к технологии и совместному производству», — говорит Йылдырым.

По его словам, предложений, которые бы оправдали ожидания Турции, не было, поэтому турецкая сторона «заключила соглашение с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM контракт между Москвой и Анкарой о поставках зенитных ракетных систем С-400 был подписан 12 сентября 2017 года. Стоимость сделки между РФ и Турцией составила более $2 млрд.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он также обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным возможность покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500.

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Политическая жизнь Турции

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