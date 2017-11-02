Турция заплатит РФ за С-400 более $2 млрд

Москва, , 11:23 — REGNUM Стоимость контракта между Российской Федерацией и Турцией по поставке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 составила более $2 млрд. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью ТАСС.

«Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд», — сказал Чемезов.

Других подробностей директор госкорпорации «Ростех» не привел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM контракт между Москвой и Анкарой о поставках систем С-400 был подписан 12 сентября 2017 года.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он также обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным возможность покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500.

Читайте также: Эрдоган обсуждал с Путиным возможность покупки ЗРК С-500

А также: Не в интересах Турции и НАТО: альянс встревожен продажей С-400 Анкаре