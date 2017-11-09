Четверг, 9 Ноября 2017 года
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Путин и Назарбаев на форуме в Челябинске: онлайн-трансляция

Политика

Южный Урал принимает Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана уже во второй раз

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Путин и Назарбаев на форуме в Челябинске: онлайн-трансляция
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов

Челябинск, 9 ноября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM  

13:45

После пленарного заседания предстоит подписание совместных документов. Среди них — программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан и совместное заявление по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. .

13:40

Основные мероприятия форума транслируются в пресс-центр на большом экране. Там же будет идти и трансляция пленарного заседания. Пока оно не началось. Напомним, в пленарном заседании примут участие Путин и Назарбаев.

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Пленарное заседание форума будет транслироваться в пресс-центр на большом экране
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Пленарное заседание форума будет транслироваться в пресс-центр на большом экране
13:37

Журналистам запретили покидать пресс-центр. На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

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На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева
Ирина Юрина © ИА REGNUM
На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева
13:33

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Челябинск принимает уже во второй раз. Первый был в 2005 году.

13:24

Форум проходит на заводе «Русские электрические двигатели». Производство на этом предприятии было запущено в январе 2017 года.

13:18

Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представила на форуме вузы Казахстана. Она отметила необходимость создания филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане. По её мнению, это укрепит систему образования обеих стран и будет способствовать конкурентноспособности специалистов.

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Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представляет на форуме вузы Казахстана
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представляет на форуме вузы Казахстана
13:12
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На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева
Ирина Юрина © ИА REGNUM
На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева

Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ждут на форуме уже в ближайшее время. Перед пленарным заседанием президенту России собирались показать выставку на тему «Развитие человеческого капитала».

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Пленарное заседание форума будет транслироваться в пресс-центр на большом экране
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Пленарное заседание форума будет транслироваться в пресс-центр на большом экране
13:08

Погода в Челябинске вполне гостеприимная. Солнце, синее небо и температура в плюсовой отметке. И главное — чистый воздух, что особенно ценно для периодически задыхающихся от смога горожан.

13:05

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил важность подобного рода мероприятий для взаимоотношений двух стран.

12:59

На форуме собрались министры и главы регионов России и Казахстана. Уже заключены первые договорённости. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью — в числе подписанных на полях форума. Свои подписи под ним поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

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Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов
12:54

Открыл заседание Российско-Казахстанского делового совета вице-президент торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. В своём выступлении он отметил парадокс: в вузах России обучаются почти 4,5 млн студентов, при этом работодателям не хватает кадров, а выпускники не знают, куда идти дальше.

«Необходимо ответить на вопрос, кого и для чего мы готовим», — отметил Падалко. С ним согласился и председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

12:49

Заседание было посвящено главной теме форума — развитию человеческого капитала. Одним из основных вопросов стало соответствие системы образования нуждам бизнеса, особенно малого и среднего». Представители как России, так и Казахстана отметили, что пока этим нуждам она соответствует не полностью.

12:46

Одним из главных мероприятий первой половины 9 ноября стало заседание Российско-Казахстанского делового совета.

12:40

Первые мероприятия в рамках форума прошли уже 8 ноября. В Южно-Уральском государственном университете состоялся форум ректоров России и Казахстана.

Ранее по теме: Участники форума России и Казахстана съезжаются в Челябинск

12:36

Всего на форум зарегистрировались более 1300 человек, в том числе порядка 300 журналистов. В пресс-центре оборудованы рабочие места для представителей СМИ.

12:34

В Челябинске 9 ноября проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На пленарном заседании выступят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Затем ожидается подписание двусторонних документов.

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XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

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