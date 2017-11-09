Путин и Назарбаев на форуме в Челябинске: онлайн-трансляция

Челябинск, , онлайн-трансляция — REGNUM

13:45 После пленарного заседания предстоит подписание совместных документов. Среди них — программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан и совместное заявление по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. .

13:40 Основные мероприятия форума транслируются в пресс-центр на большом экране. Там же будет идти и трансляция пленарного заседания. Пока оно не началось. Напомним, в пленарном заседании примут участие Путин и Назарбаев. 4 Ирина Юрина © ИА REGNUM Пленарное заседание форума будет транслироваться в пресс-центр на большом экране

13:33 Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Челябинск принимает уже во второй раз. Первый был в 2005 году.

13:24 Форум проходит на заводе «Русские электрические двигатели». Производство на этом предприятии было запущено в январе 2017 года.

13:18 Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представила на форуме вузы Казахстана. Она отметила необходимость создания филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане. По её мнению, это укрепит систему образования обеих стран и будет способствовать конкурентноспособности специалистов. 2 Ирина Юрина © ИА REGNUM Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представляет на форуме вузы Казахстана

13:08 Погода в Челябинске вполне гостеприимная. Солнце, синее небо и температура в плюсовой отметке. И главное — чистый воздух, что особенно ценно для периодически задыхающихся от смога горожан.

13:05 Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил важность подобного рода мероприятий для взаимоотношений двух стран.

12:59 На форуме собрались министры и главы регионов России и Казахстана. Уже заключены первые договорённости. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью — в числе подписанных на полях форума. Свои подписи под ним поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. 1 Ирина Юрина © ИА REGNUM Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов

12:54 Открыл заседание Российско-Казахстанского делового совета вице-президент торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. В своём выступлении он отметил парадокс: в вузах России обучаются почти 4,5 млн студентов, при этом работодателям не хватает кадров, а выпускники не знают, куда идти дальше. «Необходимо ответить на вопрос, кого и для чего мы готовим», — отметил Падалко. С ним согласился и председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

12:49 Заседание было посвящено главной теме форума — развитию человеческого капитала. Одним из основных вопросов стало соответствие системы образования нуждам бизнеса, особенно малого и среднего». Представители как России, так и Казахстана отметили, что пока этим нуждам она соответствует не полностью.

12:46 Одним из главных мероприятий первой половины 9 ноября стало заседание Российско-Казахстанского делового совета.

12:40 Первые мероприятия в рамках форума прошли уже 8 ноября. В Южно-Уральском государственном университете состоялся форум ректоров России и Казахстана. Ранее по теме: Участники форума России и Казахстана съезжаются в Челябинск

12:36 Всего на форум зарегистрировались более 1300 человек, в том числе порядка 300 журналистов. В пресс-центре оборудованы рабочие места для представителей СМИ.