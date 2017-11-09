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Гаттаров: В Челябинске по полгода нет ветра

Общество

Горожане часто жалуются на чрезмерно загрязненный воздух

Челябинск, 9 ноября 2017, 13:08 — REGNUM  Особенность текущей экологической ситуации в Челябинске — отсутствие ветра. Об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров в рамках 14-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам Гаттарова, безветренная погода наблюдается в Челябинске примерно 180 дней в году. Такая ситуация характерна для последних лет. От этого страдает население — город часто накрывает смог.

Напомним, жители Челябинска часто жалуются на чрезмерно загрязненный воздух и неприятные запахи, связывая их с выбросами промышленных предприятий. Ситуация обостряется в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Так, в октябре режим НМУ действовал несколько дней. Челябинцы обращались в экстренные службы, жалуясь на ухудшение самочувствия.

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XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

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