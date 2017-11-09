Путин связал допинговый скандал с предстоящими выборами президента РФ

Челябинск, , 17:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин связал обвинения о якобы существовании в России государственной поддержки допинга с предстоящими выборами президента в 2018 году. Об этом глава государства сказал 9 ноября на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Президент напомним, что зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут в феврале 2018 года, непосредственно перед выборами президентам России в марте 2018 года.

Путин сказал, что возникают подозрения о преднамеренном формировании недовольства среди любителей спорта в связи с якобы причастностью государства к поддержке допинга.

На встрече с рабочими Путин подчеркнул:

«В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чём нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года Следственный комитет России опроверг выводы независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена о якобы существовании в России государственной поддержки допинга и подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи в 2018 году.

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