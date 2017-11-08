Участники форума России и Казахстана съезжаются в Челябинск

Челябинск, , 11:48 — REGNUM Участники XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана начали съезжаться в Челябинск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В качестве первого мероприятия уже проходит Форум ректоров России и Казахстана. Местом его проведения стал Южно-Уральский госуниверситет. Ведут форум глава Минобрнауки России Ольга Васильева и президент Российского союза ректоров и Виктор Садовничий.

Основные мероприятия запланированы на 9 ноября. Среди них — заседание Российско-Казахстанского делового совета, на котором предстоит рассмотреть проблемы и перспективы образования для предпринимателей, спрос и предложение на рынке труда и т.д. Заседание соберёт представителей Свердловской, Курганской, Омской, Томской областей, Оренбуржья, Саратовской, Ульяновской и Новосибирской областей. Также приедут представители Пермского края, Чувашии, Башкирии и Москвы.

Также пройдёт пленарное заседание и панельные дискуссии. Основной площадкой станет завод «Русские электрические двигатели». Участие в форуме примут президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Они приедут в Челябинск завтра, 9 ноября.

Всего форум в Челябинске соберёт более тысячи человек. Власти уже выступили к автомобилистам с предупреждением о возможных автомобильных заторах. Это связано с тем, что завтра, 9 ноября, возможны перекрытия дорог, вызванные прохождением колонн.

XIV форум посвящён развитию человеческого капитала. Отметим, в Челябинске он проходит уже во второй раз. Впервые Южный Урал принял мероприятие такого уровня в 2005 году.