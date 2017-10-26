Кому верить? Парламент Хакасии и глава региона разошлись в оценке ситуации

Абакан, , 09:06 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин, судя по всему, не считает критической ситуацию, сложившуюся в республике.

На официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте» 25 октября появилась видеозапись встречи Зимина с редакторами республиканских СМИ. И прямо в самом начале видеозаписи глава региона рапортует:

«Мы очень хорошо работаем».

И в этот же день, 25 октября, Верховный совет Хакасии (парламент — прим. ИА REGNUM ) заявил, что «республика остро нуждается в финансовой помощи». Настолько, что ситуацию можно назвать катастрофической.

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«Вы посмотрите, у нас постоянно рост. Мы всегда росли. Мы один раз провалились в 2012 году. Один раз. Почему говорю мы? Наш самый крупный бизнес. Алюминий и уголь. Мы были лидерами в стране по падению прибыли», — сказал Зимин.

По его словам, «президент тогда это увидел». Зимин подчеркнул, что тогда попросил «всего лишь» 3 миллиарда рублей.

«А здесь майские указы в этот же год. Повышение зарплат медикам, учителям. Мы за это время тонули, горели, у нас ГЭС без налогов была Саяно-Шушенская. Мы в непростой период жили», — подчеркнул Зимин.

Кстати, говоря «тонули», Зимин имеет в виду аномальный паводок в Сибири в 2014 году. Тогда в республике в в зону подтопления попали 22 населенных пункта с населением более 4 тыс. человек.

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Что касается «горели», здесь Зимин говорит об апрельских пожарах 2015 года, когда без жилья остались 6,5 тыс. человек. 32 человека погибли. Республика понесла огромные экономические потери. Для погорельцев построили 1,2 тыс. домов.

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Но вернёмся к сегодняшней ситуации в Хакасии. Виктор Зимин напомнил о том, что республика получила финансовый транш в размере 4,7 млрд рублей. Ранее в республиканском правительстве отметили, что это результат «достигнутого соглашения между правительством Хакасии и Министерством финансов России».

Таким образом, у региона появились деньги на то, чтобы погасить часть коммерческого кредита. Кроме того, Зимин заявил, что «мы ещё работаем на 3 миллиарда в этом году, и мы добьёмся ещё чего-то обязательно».

«Мы почти 800 миллионов сразу сэкономили, мы на полтора миллиарда убрали затраты. Это два с половиной миллиарда. У нас уже тонкий расчёт такой есть, и это не свет в конце тоннеля. Это реальная программа на два с половиной года. Я бы очень хотел ещё видеть другие регионы, кто такую программу сделает. Независимо (от того), что у нас было. У нас вчера был такой, а сегодня у нас на 30% меньше коммерческий долг. На 30%, то есть одну треть мы вернули», — рассуждает глава региона.

«То есть мы 2018 год себе отвоевали. Свободный, хороший 2018 год. Нам не надо гасить долги, мы досрочно гасим долги. И плюс мы те долги, которые были за 12,5 (процента), сейчас за 8 возьмём, перекредитуемся в Сбербанке. Договоренность есть», — заверил он.

Также, по словам руководителя региона, работа по стабилизации экономической ситуации на этом не заканчивается. Но первостепенная задача — «сдержать социальные программы, не выпасть из них, не закрыть стройки».

Кроме того, Зимин заявил, что не хочет сейчас сравнивать Хакасию с другими регионами:

«Мы никогда этим не отличались, и я считаю, что ссылаться на то, что у других регионов хуже, — ну это неправильно. Мы привыкли жить по-другому».

Здесь стоит напомнить, что в мае 2016 года Зимин всё же сравнил ситуацию в Хакасии с ситуацией в других регионах. Он заявил о том, что 40% российских регионов «находятся в ещё худшем положении», чем Хакасия.

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Что касается текущего года, Зимин признался, что «есть ещё один мотив».

«Мы должны показать стабильность государства. Я ничего не хочу скрывать, у нас выборы главы государства. И кто бы нам ни захотел помешать, он не должен этого делать. Мы все сделаем, чтобы стабильность сохранить. Это один из моментов. Но, прежде всего, конечно, это заработная плата», — резюмировал глава Хакасии.

Итак, по оценкам главы региона и не скажешь, что ситуация катастрофическая. Однако не слишком обнадёживающую информацию 25 октября выдали республиканские парламентарии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный совет Хакасии обратился за финансовой помощью к федеральным властям. Речь идёт о сумме в размере 28,2 млрд рублей. По оценкам парламентариев, только на погашение коммерческих заимствований республики необходимо 17,9 млрд рублей.

В качестве причин сложившейся ситуации республиканский парламент назвал потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет», а также принятые за последние годы на федеральном уровне решения «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

По итогам 2016 года государственный долг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей. По итогам 2017 года госдолг составит 24,7 миллиарда рублей. Это 137% от собственных доходов. Расходы на обслуживание госдолга в текущем году оценили в 2,5 млрд, что составляет более 14% от собственных доходов.

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Как сообщили ИА REGNUM в Минфине РФ, по состоянию на 1 октября 2017 года госдолг Хакасии составлял 24,8 млрд рублей.

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