США планируют сотрудничать с Россией по Афганистану

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Вашингтон и Москва должны вместе работать над урегулированием ситуации в Афганистане. Об этом заявила и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс в интервью РИА «Новости».

"У США и России есть много пересекающихся интересов в Афганистане, — отметила Уэллс. — И это две страны, у которых имеется большой опыт в Афганистане. Я считаю важным то, что мы работаем вместе».

По ее словам, посол США в РФ Джон Хантсман, который недавно прибыл в Москву, работает в том числе и по этому направлению.

Напомним, в октябре 2017 г. в Еврокомиссии (ЕК) отметили, что в Афганистане число перемещенных лиц и жертв среди гражданского населения продолжает расти.

В связи с этим, ЕК планирует направить для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане очередную финансовую помощь. По предварительным данным, размер оказываемой помощи составит $5,8 млн.

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