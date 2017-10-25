Еврокомиссия одобрила новый пакет финансовой помощи Афганистану

Брюссель, , 17:34 — REGNUM Европейская комиссия направит очередную финансовую помощь для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане, 25 октября сообщает агентство KUNA.

Размер оказываемой помощи составит $5,8 млн. В Еврокомиссии отметили, что в Афганистане число перемещённых лиц и жертв среди гражданского населения продолжает расти.

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«Новая финансовая помощь ЕС предназначается для 75 тыс. человек, которые смогут удовлетворить свои самые насущные потребности, включая жильё, продовольствие, охрану и здравоохранение», — заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.

Напомним, в 2017 году из ЕС в Афганистан направили гуманитарную помощь на общую сумму $35,9 млн. За последнее десятилетие Афганистан получил от ЕС помощь в размере около $889 млн.

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