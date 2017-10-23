МИД ореагировал на слова главы Афганистана о «поддержке» Россией талибов*

Москва, , 21:44 — REGNUM Москва считает неприемлемыми заявления президента Афганистана Ашрафа Гани о том, что Россия якобы поддерживает движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в комментарии, распространённом 23 октября пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы», — отмечают в ведомстве.

В МИД также напоминают, что российская сторона «последовательно оказывает Кабулу многоплановую помощь, в том числе в укреплении боеспособности национальных сил безопасности, активно содействует налаживанию межафганского диалога в целях скорейшего установления мира и стабильности в этой стране».

«Призываем руководство ИРА не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии», — говорится в комментарии.

Напомним, неделей ранее в российском внешнеполитическом ведомстве также отреагировали на публикацию в британском издании The Times, в которой со ссылкой на неназванные источники сообщалось о якобы имеющих место безвозмездных поставках Россией нефтепродуктов талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и её региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», — заявили тогда в МИД.

Российская сторона уже неоднократно указывала на беспочвенность подобных обвинений в адрес Москвы, подчёркивая, что никаких доказательств в подтверждение таким заявлениям до сих пор не было представлено никем: ни властями Афганистана, ни командованием контингентов НАТО и США в этой стране.