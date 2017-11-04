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«Мстители дельты Нигера» объявили войну правительству

Политика

В 2016 году Нигерия потеряла от $50 до $100 млрд из-за атак на нефтепроводы

Абуджа, 4 ноября 2017, 03:08 — REGNUM  Группировка «Мстители дельты Нигера» заявила о выходе из мирного соглашения с правительством Нигерии, передает Associated Press.

Боевики обвинили президента Нигерии Мохаммаду Бухари в «неискренности» и неисполнении обещаний. Группировка официально объявила о возобновлении военных действий.

Мирные переговоры с боевиками дельты Нигера проходили летом 2016 года и закончились подписанием договора о прекращении огня.

«Мстители дельты Нигера», которые являются крупнейшей группировкой в регионе, уже заявляли о прекращении перемирия осенью 2016 года, однако тогда серьезного конфликта удалось избежать.

По информации правительства Нигерии, из-за атак террористов на нефтепроводы в дельте Нигера африканская страна в 2016 году потеряла от $50 до $100 млрд.

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