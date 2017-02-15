За год Нигерия потеряла до $100 млрд из-за терактов на нефтепроводах

«Нужно вытащить людей из воинственности и вернуть их в школы»

Абуджа, , 01:01 — REGNUM Потери для экономики Нигерии от атак боевиков на нефтепроводы в прошлом году составили от $50 до $100 млрд, передает Associated Press.

По словам министра нефтяной промышленности Эммануэля Ибе Качикву, каждый теракт в дельте Нигера приводит к снижению нефтедобычи примерно на 1 млрд баррелей в сутки. Кроме потерь экономике из-за снижения добычи нефти и затрат на восстановление нефтепроводов и буровых, необходимо также учитывать снижение инвестиций из-за нестабильности в нефтеносных районах.

Министр надеется на план правительства"из 20 пунктов, которые должны положить конец десятилетиям противостояния за счет инвестиций в социальную сферу и развития инфраструктуру» в дельте реки Нигер.

«Нужно вытащить людей из воинственности и вернуть их в школы», — считает министр.

Напомним, мир на юге Нигерии, длившийся семь лет, был сорван в конце августа 2016 года, когда в регионе возобновились вооруженные столкновения между повстанцами из группировки «Мстители дельты Нигера» и войсками. Основным способом «давления» боевиков на правительство является осуществление терактов на трубопроводах транснациональных компаний, ведущих разработку нефти в регионе. Переговоры президента Мохамада Бухари с повстанцами пока ни к чему не привели.

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