Колеров: «Власти Киргизии разжигают конфликт и оправдывают акты геноцида»

Бишкек, , 16:41 — REGNUM Решение властей Киргизии о введении нового государственного праздника, посвященного памяти жертв Туркестанского (Среднеазиатского) восстания 1916 года, можно считать проявлением межнациональной розни, уверен главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

«Я считаю это решение властей Киргизии актом разжигания межнациональной розни. И это тем более ужасно, что этот акт является актом целенаправленной государственной политики. То есть власти Киргизии делают ставку на межэтнический конфликт, который в истории Киргизии неизбежно превратится в изгнание русского населения и преследование русскоязычной части киргизского народа», — говорит он.

Модест Колеров отмечает, что с исторической точки зрения вопрос о Туркестанском восстании 1916 года, которое происходило на территории современных Казахстана и Киргизии, давно выяснен и детально описан по архивным источникам:

«Совершенно ясно, что восстание в условиях войны было вызвано неквалифицированными действиями царской администрации по привлечению кочевого населения к тыловым работам.

Но дальше произошло страшное. Обиженное на неквалифицированные действия царской администрации кочевое население начало проводить акты геноцида против русских переселенцев в Туркестане. Поголовно, включая женщин, стариков и детей, истребляли поселения русских переселенцев.

Эти акты геноцида, естественно, вызвали карательные меры со стороны царского правительства. Эти карательные меры, видимо, тоже не обошлись без издержек, без нарушений человечности, но они однозначно не были и не могли быть актами геноцида. Актами геноцида были агрессивные действия кочевников в отношении переселенцев.

В результате подавления восстания часть кочевников ушла в Китай — за пределы зоны влияния царской администрации».

По словам историка, представление тех событий как истории национально-освободительного борьбы — не просто ложь, а фактическое оправдание актов геноцида против русских переселенцев. Это дает «индульгенцию» на повтор этих актов геноцида, поскольку, выходит, они «благословлены» высшей государственной властью.

«В этих условиях у меня нет больших надежд на то, что Россия, наше государство, до сих пор не снявшее розовых очков, через которые оно смотрит на вопросы евразийской интеграции, сможет адекватно отреагировать на этот факт разжигания межнациональной розни и адвокатирования геноцида русских. Поэтому ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.

Если в обществе в Киргизии существуют межнациональные противоречия или группы людей, которые готовы решать свои проблемы путем резни, то начало для этой резни уже лежит в таком решении властей. Если народ здоров, то он будет это решение отторгать. Всё здесь непредсказуемо и зависит от таких сложных вещей, как способность людей самим преодолеть межнациональный конфликт», — полагает Модест Колеров.

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Главный редактор ИА REGNUM также напоминает о том, что в истории современной Киргизии уже дважды разворачивался кровавый межнациональный конфликт между киргизами и узбеками, а параллельно шел процесс фактического вытеснения русского населения и русскоязычных киргизов.

«Это секрет Полишинеля, все это знают, и логично, что мы здесь, в России, хорошо знаем, что такого рода геноцидные по сути призывы высших властей опасны.

Россия должна жестко реагировать на это на всех уровнях: в парламенте, в Министерстве иностранных дел и так далее. Но повторюсь, у меня мало надежды на то, что Россия может квалифицированно на это ответить, потому что для того, чтобы принимать быстрые квалифицированные действия в области исторической политики, историческая политика в России должна быть сосредоточена на точном знании, в первую очередь, собственной истории. А на чем сейчас сосредоточена историческая политика в России? На установке бронзовых болванов царям, на установке мемориальной доски Маннергейму в блокадном Ленинграде? Способны ли они к квалифицированной исторической политике? Я думаю — нет», — заключил Модест Колеров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указом президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в стране упразднен День Великой Октябрьской социалистической революции и заменен на Дни истории и памяти предков, посвященные жертвам восстания 1916 года, которые будут ежегодно отмечаться 7 и 8 октября.

«Стремление народа к свободе и независимости было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания. Согласно архивным данным, самые драматичные события и наибольшие человеческие жертвы во время «Уркуна» (дословно — исход. Так в Киргизии называют времена Среднеазиатского восстания 1916 года — прим. ИА REGNUM ) относятся к осеннему периоду 1916 года», — говорится в тексте указа.

Напомним, в 1916 году произошло восстание народов Туркестана, входивших в состав Российской империи, которые не пожелали выполнять указ царя Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны. В ходе восстания нападениям подверглись не только представители государственной власти, но и все остальные жители русских поселений. На подавление восстания были направлены порядка 30 тысяч солдат и офицеров с пулеметами и артиллерией. В результате этих событий погибли тысячи русских переселенцев и местных жителей.

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