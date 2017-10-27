Киргизские власти обвинили вице-спикера ГосДумы в некомпетентности

Бишкек, , 17:49 — REGNUM Аппарат президента Киргизии отреагировал на выступление вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, предложившего обязать киргизстанцев получать водительские права российского образца, поскольку власти Киргизии «сделали национальным праздником день восстания против России». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По мнению киргизстанских властей, утверждение представителя парламентской фракции ЛДПР «свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать».

"Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен на внесение нового смысла в содержание 7 ноября, который в Киргизии отмечается по сей день как национальный праздник. И события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции. Потому что реально смена власти в тогдашней России дала шанс не только киргизам, но и другим народам, жившим под колониальным гнетом, сохраниться и обрести в течение ХХ века собственную национальную государственность», — считают в руководстве Киргизии.

В аппарате Алмазбека Атамбаева подчеркивают, что «все, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного киргизстанца праздником никогда не были и не станут, поскольку это — национальная трагедия, жертв которой будут чтить всегда».

"В преамбуле указа это четко написано. Молниеносная реакция Игоря Лебедева позволяет предположить, что он не успел внимательно прочитать этот текст. Советуем ему все-таки это сделать. А еще ознакомиться со сборником архивных документов «Россия и Киргизия. 1916−2016. Вехи совместной истории», изданным Российским Федеральным архивным агентством в прошлом году. И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», — резюмирует пресс-служба главы государства.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об упразднении https://regnum.ru/news/polit/2339113.html Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Теперь вместо этого праздника в республике ежегодно будут отмечать Дни истории и памяти предков, посвященные памяти жертв Среднеазиатского восстания 1916 года и репрессий 30-х годов.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение, что киргизстанские власти пошли на «крайне недружелюбный шаг, сделав национальным праздником день восстания Киргизии против России». В качестве ответной меры он предложил отменить закон, разрешающий гражданам Киргизии использовать на территории Российской Федерации киргизские водительские права для управления транспортом в коммерческих целях.

Напомним, в 1916 году произошло восстание входивших в состав Российской империи народов Средней Азии, отказавшихся выполнять указ царя Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны. По оценкам экспертов, в ходе тех событий повстанцы убили несколько тысяч русских переселенцев, а направленные на подавление восстания царские войска — нескольких десятков тысяч местных жителей.

Отметим, отдельные киргизские политики и активисты регулярно используют тему Среднеазиатского восстания 1916 года для ведения антироссийской пропаганды, называя его «геноцидом киргизского народа» и требуя выплатить денежную компенсацию от российских властей.

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