В Киргизии больше не будут праздновать День Октябрьской революции

Бишкек, , 11:34 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об упразднении Дня Великой Октябрьской социалистической революции и замене его на Дни истории и памяти предков, которые будут ежегодно отмечаться 7 и 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также киргизстанский лидер рекомендует республиканскому парламенту переименовать горную вершину Пик Ленина (7134 м) в Пик Манаса — в честь героя одноименного киргизского эпоса.

По мнению президента, это позволит обществу «объективно оценивать восстание и трагические события 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века».

«Признание достижений советского периода сформировало в целом позитивное отношение народа Киргизии к Октябрьской революции. В Киргизской Республике 7 ноября отмечается как официальный праздник. Однако в последние годы вместе с осознанием исторических ошибок, допущенных в советский период развития, эта дата утрачивает значение», — считает он.

Атамбаев напомнил, что в самой России дата 7 ноября официально не отмечается, а термин «октябрьская революция» в официальных документах постепенно замещается понятием «октябрьские события 1917 года».

«Большие потери понес в те годы и народ Киргизии. Репрессии в отношении ярких представителей национальной интеллигенции, видных хозяйственников и государственных деятелей в значительной степени затруднили и отбросили назад развитие молодой киргизской советской республики. Судьба значительной части репрессированных остается неизвестной и по сегодняшний день», — сказал он.

Упомянул глава государства и «голод 30-х годов», отметив роль председателя Совнаркома Киргизской АССР, репрессированного за «беспрецедентный по тем временам шаг по разбронированию государственных резервов зерна для спасения от голода беженцев из Казахстана».

"Политические репрессии 30-х годов XX века не дали реализоваться многим смелым и амбициозным проектам в экономике, сферах образования, культуры и науки Киргизии. Объективно оценивая и отдавая должное позитивным изменениям, произошедшим в жизни народа Киргизии в советский период развития, необходимо также помнить трагические страницы истории», — резюмировал он.

Алмазбек Атамбаев поручил правительству выделить средства на ежегодное проведение 7 и 8 ноября мероприятий, посвященных становлению киргизской государственности, почитанию памяти предков и исторических личностей, а также историческим урокам восстания и трагических событий 1916 и 1917 годов, наследия советского периода развития и последствий политических репрессий 30-х годов.

Помимо этого президент Киргизии дал кабмину задание внести в учебники и школьную программу научные изыскания по этой теме и поощрять инициативы гражданского общества и СМИ по популяризации Дней истории и памяти предков.

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября — День Октябрьской Социалистической революции на постсоветском пространстве до настоящего момента оставался официальным государственным праздником только в трех странах — в Белоруссии, в Киргизии и в Приднестровской Молдавской Республике.

Отметим, что ранее отдельные киргизские политики неоднократно предлагали отказаться от празднования и сделать рабочими День защитника Отечества (23 февраля), День труда (1 мая) и День Великой Октябрьской революции (7 ноября).

Напомним, в 1916 году произошло восстание входивших в состав Российской империи народов Средней Азии, не пожелавших выполнять указ царя Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны. Повстанцы нападали на русские селения, убивали их жителей и представителей государственной власти. Для подавления восстания были направлены около 30 тысяч солдат и офицеров с пулеметами и артиллерией. Согласно различным оценкам, в результате событий 1916 года погибло несколько тысяч русских переселенцев и от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч местных жителей.

Отметим, в последние годы некоторые киргизстанские политики, а также прозападные и пантюркистски настроенные активисты стали все чаще используют тему восстания 1916 года для ведения антироссийской пропаганды, называя его «геноцидом киргизского народа» и требуя от России денежную компенсацию.